Soudan

Violents combats à Khartoum et au Darfour malgré une trêve

(Khartoum) La violence a franchi jeudi un nouveau palier au Soudan avec des destructions et des pillages au Darfour et d’intenses bombardements à Khartoum au treizième jour d’un conflit entre l’armée et des paramilitaires ayant déjà fait des centaines de morts.