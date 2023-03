(Washington) La Maison-Blanche a annoncé jeudi disposer « de nouvelles informations montrant que la Russie cherche activement à se procurer plus de munitions auprès de la Corée du Nord », et prendre des sanctions contre un homme accusé d’avoir participé aux échanges entre les deux pays.

Agence France-Presse

John Kirby, du Conseil de sécurité nationale, a rappelé que selon les informations du renseignement américain, la Corée du Nord avait déjà fourni récemment une assistance militaire à la Russie.

Selon Washington, la Russie, qui ne peut plus se fournir en armes auprès des pays occidentaux du fait des lourdes sanctions qui lui ont été imposées depuis le début de la guerre en Ukraine, cherche à en acheter ailleurs.

Le secrétaire américain du Trésor a donc sanctionné Ashot Mkrtychev, un ressortissant slovaque, pour avoir, « entre fin 2022 et début 2023, […] travaillé avec des responsables de la Corée du Nord pour obtenir plus de deux douzaines de types d’armes et de munitions pour la Russie en échange de matériaux allant d’avions commerciaux et de matières premières à des produits à envoyer en Corée du Nord », détaille un communiqué.

« La Russie a perdu plus de 9000 pièces d’équipement militaire lourd depuis le début de la guerre (en Ukraine), et grâce en partie aux sanctions multilatérales et aux contrôles des exportations, Poutine cherche de plus en plus désespérément à les remplacer », a déclaré la secrétaire de l’Économie et des Finances, Janet Yellen, citée dans le communiqué.

« Des stratagèmes comme l’accord sur les armes recherché par cet individu montrent que Poutine se tourne vers des fournisseurs de dernier recours comme l’Iran et la Corée du Nord », a précisé Mme Yellen.

Ashot Mkrtychev « a confirmé la volonté de la Russie de recevoir du matériel militaire de la Corée du Nord » et, dans le cadre des négociations menées avec de hauts responsables russes, « les préparatifs russes nécessaires à un accord proposé étaient terminés et (ils) étaient prêts à recevoir et à transférer des matériaux de la Corée du Nord », selon l’OFAC, le Bureau américain du contrôle des avoirs étrangers, qui dépend du Trésor.

Le Slovaque a également « travaillé avec une personne russe pour localiser des avions commerciaux pouvant être livrés en Corée du Nord ».

Avec ces sanctions, les avoirs éventuels d’Ashot Mkrtychev aux États-Unis sont gelés, et il est interdit à toute personne ou entreprise de mener des échanges commerciaux avec lui, sous peine de se voir à son tour sanctionnée par les États-Unis.