PHOTO YASUYOSHI CHIBA, AGENCE FRANCE-PRESSE

L’opposant kényan Raila Oding a condamné mardi la brutalité policière au lendemain de manifestations émaillées de violences et de pillages et interdites par la police. M. Oding a appelé à des manifestations bihebdomadaires contre le président William Ruto, qu’il accuse d’avoir volé la présidentielle de 2022 et d’être incapable de juguler l’explosion du coût de la vie.