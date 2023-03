Les États-Unis suspendus aux possibles inculpation et arrestation de Donald Trump

(New York) Les États-Unis étaient suspendus lundi à la possible inculpation pénale, voire l’arrestation symbolique à New York, de l’ancien président Donald Trump pour une affaire de paiement en 2016 à une actrice de films pornographiques avec qui il aurait eu une liaison, une « chasse aux sorcières » selon le milliardaire qui appelle à des manifestations.