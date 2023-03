PHOTO ANATOLIY ZHDANOV, AGENCE FRANCE-PRESSE

« Je suis convaincu que cette visite sera fructueuse et qu’elle donnera un nouvel élan au développement sain et stable des relations sino-russes », a déclaré le dirigeant chinois, cité par les agences de presse russes, qualifiant Pékin et Moscou de « bons voisins » et de « partenaires fiables ».