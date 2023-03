(Paris) Un avion de chasse russe Su-27 a percuté mardi un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, une zone très surveillée par l’OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine, a annoncé l’armée américaine.

Agence France-Presse

« Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l’espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant l’écrasement et la perte du MQ-9 », a précisé le général James Hecker, commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique.

« Un incident s’est produit, mais nous n’avons pas confirmation que le drone a été abattu, une enquête est en cours », avait d’abord souligné une de ces sources sollicitées par l’AFP.

« Il est possible que les canaux diplomatiques atténuent l’évènement » au regard de la situation hautement inflammable avec la Russie, a commenté cette source militaire.

Le drone Reaper, fabriqué par la société américaine General Atomics, est un aéronef piloté à distance de type MALE (moyenne altitude longue endurance), équipé de capteurs embarqués ultramodernes (boule optronique et radar) pour mener des opérations de surveillance à une vitesse de croisière de 335 km/h.

D’une envergure de 20 mètres, il bénéficie d’une endurance de plus de 24 heures de vol. Il peut emporter plusieurs types d’armement : bombes à guidage laser et/ou GPS (GBU) ou missiles Hellfire. Son équipage au sol est composé de quatre personnes.

Outre les États-Unis, plusieurs armées européennes comptent des drones Reaper dans leur flotte, dont les Britanniques, les Italiens, les Français et les Espagnols.

Le ciel de la mer Noire est le théâtre de très régulières interactions entre des drones et des aéronefs des pays de l’OTAN et les forces armées russes.