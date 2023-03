PHOTO MICHAEL PROBST, ASSOCIATED PRESS

Le mouvement environnementaliste Fridays for Future s’est associé au syndicat Verdi, lançant un appel à une grève d’un jour dans les transports municipaux de six États d’Allemagne vendredi. Sur la photo, des rames de métro et de trams sont à l’arrêt dans une gare de Francfort.