Grèce

Au moins 26 morts et 85 blessés dans un accident de train

(Athènes) Au moins 26 personnes ont péri et 85 ont été blessées mardi soir dans une collision entre un convoi de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique, en Grèce, ont annoncé mercredi les pompiers.