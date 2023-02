Guerre en Ukraine

Un drone russe fait deux morts dans l’ouest de l’Ukraine

(Kyiv) Deux personnes ont été tuées et trois blessées dans l’ouest de l’Ukraine, à Khmelnytsky, au cours d’une attaque russe ayant visé dans la nuit de dimanche à lundi plusieurs régions et impliqué au total plus de dix drones de combat de fabrication iranienne, ont annoncé les autorités.