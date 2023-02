Nicaragua

Plus de 200 prisonniers politiques libérés et en route vers les États-Unis

(Managua) Plus de 200 prisonniers politiques, dont deux Françaises et un Américain, ont été libérés « de manière unilatérale » jeudi au Nicaragua par le gouvernement du président Daniel Ortega et sont en route pour les États-Unis, a-t-on appris de sources concordantes.