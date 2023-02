Séisme en Turquie et en Syrie

Le bilan s’élève à plus de 11 700 morts

(Alep) Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s’alourdir et dépassait mercredi les 11 700 morts, les chances de survie s’amenuisant deux jours après la catastrophe, et la montée des critiques en Turquie a contraint le président turc Recep Tayyip Erdogan à reconnaître des lacunes dans la réaction du gouvernement.