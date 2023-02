Le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, et le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol

PHOTO FOURNIE PAR LE BUREAU PRÉSIDENTIEL DE LA CORÉE DU SUD, VIA ASSOCIATED PRESS

La Corée du Sud et les États-Unis ont mené d’importantes manœuvres aériennes

(Séoul) La Corée du Sud et les États-Unis ont organisé des manœuvres aériennes conjointes avec notamment un bombardier stratégique américain et des avions de chasse furtifs en réponse aux menaces de la Corée du Nord, a indiqué jeudi l’agence de presse Yonhap.

Agence France-Presse

Les avions ont survolé la Mer Jaune, située entre la péninsule coréenne et la Chine, lors des premiers exercices de ce genre cette année, a précisé l’agence, citant l’armée sud-coréenne.

Cette démonstration de force intervient après que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et son homologue sud-coréen ont annoncé une augmentation de ces exercices et une coopération accrue en matière de sécurité.

Ces manœuvres ont impliqué un bombardier stratégique B-1B, des avions de chasse furtifs F-22 et F-35B de l’armée de l’air américaine et des avions de chasse F-35A de l’armée sud-coréenne, selon la même source.

« Ces exercices aériens combinés démontrent la volonté et la capacité des États-Unis de fournir une dissuasion étendue, forte et crédible contre les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord », ajoute Yonhap citant le ministère de la Défense.

Séoul souhaite convaincre son opinion publique, de plus en plus inquiète, de l’engagement de Washington à ses côtés, après une année au cours de laquelle la Corée du Nord s’est proclamée puissance nucléaire « irréversible » et a procédé à un essai d’armement interdit presque chaque mois.

M. Austin et le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, ont convenu « d’étendre et de renforcer le niveau et l’ampleur » des exercices militaires conjoints, à la lumière des « provocations continues » de Pyongyang, y compris une récente incursion de drones, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Toutes les manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et la Corée du Sud exaspèrent Pyongyang, qui les considère comme la répétition d’une éventuelle invasion et a souvent répondu par des menaces et des exercices de son côté.