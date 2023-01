Les manifestations ont éclaté après la destitution et l’arrestation le 7 décembre du président de gauche Pedro Castillo, accusé d’avoir tenté un coup d’État en voulant dissoudre le Parlement qui s’apprêtait à le chasser du pouvoir. La vice-présidente Dina Boluarte l’a alors remplacé.

(Lima) L’incertitude demeure au Pérou sur la tenue d’élections anticipées après un nouveau report, à mardi, des discussions au Parlement, alors que de violentes manifestations pour exiger la démission de la présidente Dina Boluarte ont fait 48 morts dans le pays depuis début décembre.

Lundi, plus de sept heures de discussions n’ont pas suffi. Le Parlement péruvien, qui avait déjà rejeté samedi une proposition d’élections anticipées, n’a toujours pas décidé si le pays allait avancer les élections générales à octobre 2023 au lieu d’avril 2024, la date actuellement prévue.

Un nouveau rendez-vous parlementaire est fixé mardi à 11 h locales (11 h heure de l’Est) alors même qu’une grande manifestation populaire contre Dina Boluarte doit avoir lieu en début d’après-midi à Lima.

« Nous sommes sûrs qu’il y aura une issue », a déclaré lundi le président du Conseil des ministres Alberto Otárola. « Tous les groupes démocratiques vont en débattre en tenant compte du sentiment aigu d’urgence ».

« Nous sommes dans une crise politique. Je propose que nous nous unissions comme un seul poing », a déclaré la dirigeante paysanne de Puno (Sud-Est), Brígida Curo, dans une conférence de presse.

Gerónimo López, de la Confédération générale des travailleurs péruviens (CGTP), déplore que les députés « s’accrochent pour rester en fonction » et ajoute : « le peuple exige la démission immédiate de la présidente Dina Boluarte ».

« Pas un mort de plus, Dina démissionne maintenant », pouvait-on lire lundi sur une banderole géante déployée lors du défilé de centaines de personnes dans le quartier populaire de Huaycán, dans la banlieue de Lima.

Dimanche soir, Dina Boluarte a appelé le Parlement à avancer les élections afin de « gagner la confiance du pays en répondant à cette demande tant attendue du peuple péruvien ». En cas de vote négatif, elle présentera deux projets de loi : un nouveau projet pour avancer le scrutin à octobre et un autre prévoyant que le futur Parlement prépare une réforme de la Constitution.

Selon une enquête de l’Institut d’études péruviennes (IEP), 73 % des Péruviens réclament des élections cette année. 89 % désapprouvent l’attitude du Parlement, discrédité dans l’opinion depuis des mois déjà.

Provinces pauvres

La crise reflète l’énorme fossé entre la capitale et les provinces pauvres qui soutenaient le président Castillo, d’origine amérindienne, et voyaient son élection comme une revanche sur ce qu’ils ressentent comme le mépris de Lima.

Les manifestants continuent à bloquer les axes routiers. Lundi, des dizaines de militaires se sont rendus à Ica, à 250 km au sud de Lima, pour aider la police à débloquer la route Panaméricaine sud.

Les barrages routiers ont provoqué des pénuries de produits de base et de carburant dans plusieurs provinces.

Quarante-huit personnes sont mortes dans des violences depuis début décembre, dont Victor Santisteban, 55 ans, première victime samedi à Lima lors des manifestations. En outre, 10 civils dont deux bébés sont morts faute de pouvoir recevoir des traitements médicaux, selon le bureau du Défenseur du peuple.

La mine péruvienne de Las Bambas, exploitée par la société chinoise MMG et qui fournit environ 2 % du volume mondial de cuivre, a annoncé qu’elle suspendrait son activité à partir de mercredi si les blocages se poursuivaient.

Le gaz domestique reste difficile à trouver. « Il y a des gens qui font la queue depuis trois heures du matin », explique à l’AFP Gabriela Alvarez, 33 ans, femme au foyer à Poroy, à 15 km de la ville de Cuzco, alors que quelque 300 personnes attendent pour acheter une bouteille de gaz.

« Cela fait deux semaines que je n’ai plus de gaz. Nous devons revenir en arrière et cuisiner avec du bois et du charbon de bois, ce qui est difficile, ça fait mal aux poumons », ajoute-t-elle.

L’Organisation des États américains (OEA) s’est dite « consternée » par les violences au Pérou et a appelé lundi le gouvernement à organiser « rapidement » les élections, avec des observateurs internationaux. Lors d’une session extraordinaire de son Conseil permanent, l’OEA a également exprimé son inquiétude face à « l’usage excessif de la force » envers les manifestants. Seul le Salvador s’est abstenu.

Les États-Unis, par la voix de leur ambassadeur Francisco Mora, ont estimé que « la date des élections est une question que doivent trancher les dirigeants et les institutions du pays » et demandé à la communauté internationale de soutenir le gouvernement de Mme Boluarte.