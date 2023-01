Fraudes financières et fiscales

La Trump Organization condamnée à une amende de 1,6 million

(New York) L’entreprise familiale de l’ancien président américain Donald Trump, la Trump Organization, a été condamnée vendredi à New York à une amende maximale de 1,6 million de dollars pour fraudes financières et fiscales, une première au pénal pour le groupe, qui attend un procès encore plus vaste au civil en 2023.