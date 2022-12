Venezuela

L’opposition met fin à la « présidence intérimaire » de Juan Guaidó

(Caracas) L’échec étant consommé, l’opposition vénézuélienne a mis fin vendredi au « gouvernement intérimaire » de Juan Guaidó, qui s’était autoproclamé président en janvier 2019 dans le but d’évincer Nicolas Maduro après un scrutin présidentiel 2018, boycotté et non reconnu par une partie de la communauté internationale.