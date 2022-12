Comme chaque année, de nouveaux mots s'imposent dans l'usage, ici et ailleurs.

Tour d'horizon des mots qui ont marqué l'année dans le monde

Parastronaute

PHOTO BENOIT TESSIER, ARCHIVES REUTERS John McFall, premier parastronaute

En novembre 2022, le Britannique John McFall est devenu le premier parastronaute embauché par l’Agence spatiale européenne. Il participera à un nouveau programme pour étudier l’accès des vols spatiaux aux astronautes en situation de handicap.

Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung

PHOTO KAY NIETFELD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Un employé d'un hôtel de Berlin balaie de la neige tombée sur la capitale allemande l'an dernier.

PHOTO TOBIAS SCHWARZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Lumières de rue au centre de Berlin

L’hiver sera long en Allemagne. Aussi long que ce mot de 56 lettres qui doit valoir un paquet au Scrabble. Ce terme à rallonge, qui signifie littéralement « décret relatif aux mesures destinées à garantir rapidement l’approvisionnement en énergie », fait évidemment référence aux dispositions prises dans le pays pour économiser sur la consommation énergétique et réduire sa dépendance au gaz russe. Un défi auquel font face d’autres pays européens qui écopent par la bande de la guerre en Ukraine et font des contorsions pour se serrer la ceinture.

Hiperinflación

PHOTO FEDERICO PARRA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L'inflation au Vénézuéla s'est élevée à 155 % en 2022.

Ce n’est pas seulement l’inflation qui plombe l’économie vénézuélienne depuis plusieurs années. Avec un taux annuel de 155 %, on parle plutôt d’hyperinflation ! À la fin de 2022, comme dans bien d’autres pays, l’inflation a néanmoins ralenti sa progression au Venezuela. Ce qui fait craindre à certains économistes que le mot de 2023 pourrait bien commencer par « r »…

Reine consort

PHOTO LEON NEAL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le roi Charles III et la reine consort Camilla

Avec le retour d’un roi sur le trône du Royaume-Uni, le terme « reine consort » refait surface, 70 ans après sa dernière utilisation. Si l’on se fie à nos rudiments de latin, consort signifie que Camilla a un « sort en commun » avec Charles, bien qu’elle ne partage pas la souveraineté ni le statut de chef des armées. Pourquoi feu Philippe, mari de feu Élisabeth, n’était-il qu’un simple « prince » consort ? That is the question, dirait Shakespeare.

Métavers

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Selon le dictionnaire Oxford, l'utilisation du mot « métavers » a quadruplé cette année, par rapport à 2021.

L’avenir conceptuel s’impose désormais au présent. L’abstrait rejoint le concret. Bienvenue dans le métavers, univers numérique parallèle où il est désormais possible de vivre, travailler, consommer, investir et baiser en réalité virtuelle. Le mot n’est pas entièrement nouveau. On le retrouve dès 1992 dans le roman de science-fiction Snow Crash, de Neil Stephenson. Mais le dictionnaire Oxford note que son utilisation a quadruplé en 2022 par rapport à l’année précédente.

Carène

PHOTO FOURNIE PAR LA NASA Image de la nébuleuse de la Carène, prise par le télescope James Webb

Nom d’une constellation située dans l’hémisphère Sud où on trouve Canopus, au deuxième rang des étoiles les plus brillantes du ciel. Les images éblouissantes de la « nébuleuse de la Carène », qui fait partie de cette constellation, ont été parmi les premières que nous a fait parvenir le nouveau télescope James Webb en juillet 2022.

Украïна, #IStandWith, Kyiv, Z YkpaïHa

PHOTO SHANNON STAPLETON, ARCHIVES REUTERS Un homme marche dans une rue de Kyiv (et non plus Kiev).

Il n’y a pas que les tirs et la terreur qui ont déferlé sur l’Ukraine quand la Russie a envahi le pays le 24 février. Une vague de nouveaux mots et de nouvelles expressions s’est intégrée au vocabulaire. Les Ukrainiens se sont fièrement réapproprié leur langue, et ont demandé à ce que leur capitale soit désormais identifiée sous le nom de « Kyiv » au lieu de « Kiev ». Côté russe, les mots comme « opération militaire » ou « dénazification » ont marqué le discours officiel. Sur leurs chars, une simple lettre s’est affichée : Z. Absente de l’alphabet cyrillique, cette lettre a été récupérée à des fins de propagande russe comme un symbole du soutien à Vladimir Poutine.

Ce qu’en disent les dictionnaires…

Dictionnaire Collins : permacrise

PHOTO COSTAS METAXAKIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Migrants rescapés en mer Méditerrannée à leur arrivée en Crète, le 22 novembre dernier

Le réchauffement climatique, la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine, l’inflation et le coût de la laitue romaine, les hôpitaux qui débordent, les réfugiés refoulés aux frontières, les fusillades dans les écoles, un nouveau/ancien virus qui circule, le prix de l’immobilier, le troisième trio du Canadien… Comme disait Bernard dans la pièce de théâtre culte Les voisins : « Y a-tu moyen qu’il arrive rien ? » Non. C’est la « permacrise », l’ère de la crise sans fin, qui a caractérisé 2022, selon le dictionnaire britannique Collins.

Dictionnaire Merriam-Webster : gaslighting

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Affiche du film Gaslight (1944), inspiré de la pièce de théâtre du même nom

Générateur de confusion et de méfiance, le gaslighting – de gas light, littéralement « éclairage au gaz » – consiste à manipuler l’esprit pour mieux exercer un contrôle sur une personne. L’origine de l’expression remonte à une pièce de théâtre de 1938, dans laquelle les expériences secrètes menées par un homme dans le grenier avaient pour effet de faire varier l’intensité de la lumière des lampes au gaz de la maison. À sa femme qui s’interrogeait sur ce phénomène, son mari lui répondait qu’il n’y avait aucune variation, que tout était « dans sa tête ».

Dictionnaire Oxford : mode Gobelin

PHOTO KELSEY MCCLELLAN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES L'appel du confort est parfois irrésistible...

On connaissait les petites créatures de Tolkien et le méchant rival de Spiderman. Voici maintenant le Gobelin post-COVID, comme dans « vivre en mode Gobelin » (Goblin mode, en anglais). Vivre en mode Gobelin, c’est le refus de revenir « comme avant » le confinement. C’est rester chez soi habillé en mou, sortir en pyjama et en gougounes pour acheter une pinte de lait, passer ses journées à regarder des séries en rafale en mangeant de la pizza froide. Bref, l’autoconfinement volontaire et assumé, assorti d’un abandon des critères d’excellence, variation de « j’me crisse de toute ». Vous pouvez rire, mais c’est une vraie tendance. D’ailleurs, ce texte a été écrit en robe de chambre.