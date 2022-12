PHOTO RAMON ESPINOSA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

A youth suffering from cholera is helped upon arrival at a clinic run by Doctors Without Borders in Port-au-Prince, Haiti, on Oct. 27, 2022.

Un jeune atteint de choléra est aidé à son arrivée dans une clinique dirigée par Médecins sans frontières à Port-au-Prince, en Haïti, le 27 octobre.