PHOTO SERGEI GRITS, ASSOCIATED PRESS

Erevan et Bakou se disputent le contrôle du Nagorny Karabakh depuis plus de trente ans et se sont affrontés à l’automne 2020 dans une guerre qui s’était soldée par une déroute militaire arménienne et le déploiement de soldats de maintien de la paix russes dans la région.