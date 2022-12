Washington et Moscou ont conclu une entente qui engage aussi la libération du marchand d’armes russe Viktor Bout, emprisonné depuis dix ans aux États-Unis.

Griner libérée

Emprisonnée en Russie depuis neuf mois, la vedette de basketball américaine et double médaillée d’or olympique Brittney Griner a été libérée jeudi, a annoncé la Maison-Blanche. « Il y a quelques instants, j’ai parlé à Brittney Griner. Elle est en sécurité. Elle est dans un avion. Elle est sur le chemin du retour », a dit sur Twitter le président Joe Biden, photographié dans le bureau Ovale avec Cherelle Griner, la femme de Mme Griner. Dans un procès qualifié de « truqué » par les États-Unis, Mme Griner avait été condamnée plus tôt cette année à neuf ans de pénitencier pour avoir été en possession d’une cartouche de vapotage contenant des traces de cannabis.

PHOTO BRENDAN SMIALOWSKI, AGENCE FRANCE-PRESSE Cherelle Griner, la femme de Brittney Griner, et le président Joe Biden

Un pour un

En échange, Washington a accepté de libérer Viktor Bout, un important trafiquant d’armes russe, qui avait été surnommé « le marchand de la mort » parce qu’il aurait vendu d’importantes quantités d’armes à des pays sous embargo par l’ONU, comme le Liberia, le Darfour et l’Afghanistan. Bout était emprisonné depuis une décennie aux États-Unis après avoir été arrêté en Thaïlande en 2008. L’échange de prisonniers s’est déroulé jeudi à l’aéroport d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères sur Telegram.

PHOTO SAEED KHAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le marchand d’armes russe Viktor Bout au centre de détention du tribunal pénal de Bangkok, en Thaïlande, en avril 2008

Communication Washington-Moscou

Le cas de la basketteuse de 32 ans était bien sûr rendu plus complexe par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier, invasion qui a provoqué une critique sans appel de la part de Washington, notamment sur les milliers de victimes civiles ukrainiennes tuées par les troupes russes. Le philosophe Michael LaBossiere, spécialiste des théories de la connaissance de la Florida A & M University, note qu’un aspect positif de l’échange est qu’il indique que les États-Unis et la Russie ont encore des canaux de communication ouverts et une volonté de s’engager dans des négociations malgré le conflit. « Bien que cela ne soit pas directement lié à la guerre russe contre l’Ukraine, ces canaux peuvent être utilisés pour tenter de résoudre ce conflit, » soulève-t-il en entrevue.

PHOTO FOURNIE PAR MICHAEL LABOSSIERE Michael LaBossiere, spécialiste des théories de la connaissance de la Florida A & M University

Crimes graves

L’échange soulève des préoccupations d’ordre moral puisque la situation des deux personnes échangées ne pourrait être plus différente, souligne également M. LaBossiere. « L’échange est disproportionné. Griner, agissant en tant que simple citoyenne, a commis un délit de drogue de très bas niveau et qui ne semble pas avoir été intentionnel, alors que Bout a été condamné pour des crimes beaucoup plus graves et est soupçonné d’être lié au gouvernement russe. Il y a aussi la crainte pratique que cet excellent accord pour la Russie ne l’encourage à faire de même à l’avenir. »

PHOTO TATYANA MAKEYEVA, REUTERS L’avion Antonov An-148 qui, selon les médias locaux, transporte le citoyen russe Victor Bout atterrit à l’aéroport international de Vnoukovo à Moscou, en Russie, jeudi.

Paul Whelan toujours emprisonné

Jeudi, de nombreux critiques ont signalé que Paul Whelan, un autre Américain emprisonné en Russie pour ce que Washington juge être des motifs politiques, n’avait pas été inclus dans l’échange de prisonniers. « Même si nous avons échoué à obtenir la libération de Paul, nous n’abandonnerons jamais », a assuré Joe Biden dans un communiqué. À ce sujet, un haut responsable du gouvernement américain a confié à l’Agence France-Presse que les États-Unis avaient fait de nombreuses propositions pour la libération de M. Whelan. « Ce n’était pas une situation dans laquelle nous pouvions choisir quel Américain ramener à la maison. Nous avions le choix entre ramener une Américaine en particulier, Brittney Griner, et ne ramener personne », a-t-il dit.

PHOTO SOFIA SANDURSKAYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Paul Whelan, un ancien marine qui a été arrêté pour espionnage présumé, dans une salle d’audience du tribunal municipal de Moscou, en Russie, le 15 juin 2020

Peine excessive

La peine de neuf ans imposée à Griner par la Russie a été qualifiée d’excessivement sévère pour une infraction peu importante, laissant croire que Moscou cherchait tout simplement à utiliser la vedette comme monnaie d’échange. Or, les États-Unis sont eux aussi connus pour avoir commis des excès en matière de peines de prison pour simple possession de drogue douce, illustre M. LaBossiere. « Les deux pays pratiquent des condamnations indûment sévères des Noirs américains en matière de drogue, et les deux ont tort de le faire, bien que leurs motivations soient totalement différentes », dit-il.

Avec l’Agence France-Presse