Guerre en Ukraine, jour 269

Kherson libérée, mais maintenant sous les obus des Russes

(Kherson) Après que l’armée russe, tout juste rejetée de l’autre côté du fleuve, a pilonné la zone industrielle et incendié un dépôt pétrolier non loin de leur immeuble de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, Iouri Mosolov et sa femme ont décidé qu’il était temps de partir.