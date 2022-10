Fausse millionnaire allemande

Anna Sorokin, libérée de prison, veut rester à New York

(New York) La fausse millionnaire russo-allemande Anna « Delvey » Sorokin, tout juste sortie d’années de prison à New York après avoir trompé le gotha de la finance, a dit ce week-end qu’elle se battrait pour ne pas être expulsée vers l’Allemagne et rester dans la mégapole américaine.