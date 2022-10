Patientes agressées par un gynécologue

Deux hôpitaux new-yorkais verseront 165 millions aux victimes

(Washington) Deux hôpitaux new-yorkais ont annoncé vendredi qu’ils verseraient conjointement plus de 165 millions de dollars US à 147 anciennes patientes d’un gynécologue qu’elles ont accusé d’actes inappropriés et agressions sexuelles.