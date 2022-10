PHOTO MANDEL NGAN, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le président des États-Unis, Joe Biden, est photographié à bord du Marine One avant de monter à bord d’Air Force One à la base aérienne d’Andrews, dans le Maryland. À noter que l’appellation Marine One désigne tout aéronef du Corps des Marines transportant le président américain, alors qu’Air Force One désigne tout aéronef de la Force aérienne des États-Unis dans lequel se trouve le président.