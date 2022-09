Décès de Mahsa Amini

Manifestation à New York pour les Iraniennes et contre le New York Times

(New York) Une centaine d’Iraniens et d’Américains ont manifesté mardi devant le siège du New York Times (NYT), à Manhattan, officiellement pour défendre les femmes en Iran mais aussi pour accuser le journal et une de ses reporters d’articles « biaisés ».