(Genève) Il manque toujours 32 milliards de dollars – un montant record – sur les 49,5 milliards dont l’ONU estime avoir besoin d’ici la fin de l’année pour venir en aide à 204 millions de personnes, a indiqué l’organisation vendredi.

Agence France-Presse

Même si les plus de 17,7 milliards de dollars déjà versés par les pays donateurs pour les programmes d’aide les plus urgents représentent aussi « la somme la plus importante que nous ayons jamais reçue », ce n’est pas suffisant face « aux besoins qui explosent », a souligné Jens Laerke le porte-parole du bureau des Affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) lors du briefing régulier de l’ONU à Genève.

M. Laerke a exprimé l’espoir que les donateurs puissent combler l’écart d’ici la fin de l’année pour financer la quarantaine de programmes prioritaires pour Ocha.

« À l’heure actuelle, le manque de financement est de 65 % et il ne reste que quelques mois avant la fin de l’année », a insisté M. Laerke.

« Nous espérons bien sûr que les donateurs vont arriver à trouver les moyens de mobiliser l’aide nécessaire pour sauver des vies », sinon, a-t-il mis en garde, « les conséquences seront sévères pour les gens en particulier ceux qui sont touchés dans les zones de crises, dont certaines sont financées à moins de 20 % ».

Les programmes financés à moins d’un cinquième de ce que réclame Ocha se trouvent au Salvador, au Mozambique et en Syrie mais aussi au Venezuela, en Afghanistan, en République du Congo, Soudan du Sud ou la corne de l’Afrique, détaille un document d’Ocha.

M. Laerke a aussi annoncé le décaissement de 100 millions de dollars du Fonds de réponse centralisé aux urgences destinés au Yémen (20 millions), Soudan du Sud (14 millions), Birmanie (10 millions) Nigeria (10 millions), Bangladesh (9 millions), Ouganda (8 millions), Venezuela (8 millions), Mali (7 millions), Cameroun (6 millions), Mozambique (5 millions) et Algérie (3 millions).

Quelque 9,5 millions de dollars supplémentaires sont aussi allés au Niger « afin de prévenir et d’atténuer l’impact immédiat de l’insuffisance des pluies » à cause du changement climatique.