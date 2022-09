Au moins 100 soldats arméniens et azerbaïdjanais sont morts mardi lors d'affrontements, la Russie annonçant un cessez-le-feu, mais les deux camps se sont déjà accusés mutuellement de l’avoir violé.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan s’accusent de nouvelles attaques

(Erevan) L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement mercredi d’avoir mené de nouvelles attaques, au lendemain des pires violences entre les deux pays depuis la guerre de 2020 pour la région disputée du Nagorny Karabakh.

Au moins 100 soldats arméniens et azerbaïdjanais sont morts mardi lors de ces affrontements, la Russie annonçant un cessez-le-feu, mais les deux camps se sont déjà accusés mutuellement de l’avoir violé.

Le ministère arménien de la Défense a affirmé mercredi que Bakou « avait repris ses attaques avec de l’artillerie, des mortiers et des armes de gros calibre dans les directions de Djermouk, Verin Chorja ».

Pour sa part, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a affirmé mercredi matin que les forces arméniennes avaient violé le cessez-le-feu et « bombardé pendant la nuit nos positions dans les zones de Kelbajar et Latchine avec des mortiers et de l’artillerie. »

L’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux ex-républiques soviétiques rivales du Caucase, se sont affrontés lors de deux guerres au cours des trois dernières décennies pour le contrôle de la région du Nagorny Karabakh, la dernière ayant eu lieu en 2020.

Les nouveaux combats illustrent combien la situation reste explosive, dans le Nagorny Karabakh, mais aussi à la frontière officielle entre les deux pays.

L’Arménie a appelé la communauté internationale à réagir, tandis que l’Union européenne, les États-Unis, la France, la Russie, l’Iran et la Turquie se sont tous déclarés très inquiets et ont appelé à la fin des violences.

Historiquement compliquées, les relations entre Erevan et Bakou continuent d’être empoisonnées par leur différend au sujet du Nagorny Karabakh, enclave majoritairement peuplée d’Arméniens ayant fait sécession de l’Azerbaïdjan avec le soutien de l’Arménie.

Après une première guerre qui a fait plus de 30 000 morts au début des années 1990, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont affrontés à nouveau à l’automne 2020 pour le contrôle de cette région montagneuse.

Plus de 6500 personnes ont été tuées dans cette nouvelle guerre, perdue par l’Arménie.