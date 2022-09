(Mexico) Les États-Unis et le Mexique, liés par 3000 km de frontières et un accord de libre-échange incluant aussi le Canada, se retrouvent lundi pour un dialogue économique de « haut niveau » après de récentes tensions, lors d’une visite-éclair du secrétaire d’État Antony Blinken.

Agence France-Presse

Arrivé à la mi-journée à Mexico, l’émissaire de Joe Biden a évoqué « la menace partagée de la production et du trafic de fentanyl », une drogue de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis, lors d’une première rencontre avec le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

MM. Blinken et Ebrard ont également parlé d’une migration « sécurisée, ordonnée, à visage humain », d’après un communiqué du Département d’État.

« Nous travaillons avec le Mexique comme jamais pour interrompre les réseaux multimillionnaires des trafiquants de personnes », avait indiqué en fin de semaine l’ambassadeur des États-Unis Ken Salazar dans un message à l’occasion du premier anniversaire de son arrivée à Mexico.

« Comme l’ont remarqué les présidents [américain] Joe Biden et [mexicain] Andrés Manuel Lopez Obrador, nous partageons l’union économique la plus importante du monde », avait-il également relevé, affirmant que les États-Unis « investissent 3,4 milliards de dollars dans des projets d’infrastructures » le long de la frontière.

MM. Blinken et Ebrard ont également discuté « des efforts régionaux pour soutenir les Haïtiens » et de la coopération du Mexique et des États-Unis pour rendre les Nations unies plus « efficaces », selon le communiqué du Département d’État.

M. Blinken doit rencontrer M. Lopez Obrador puis coprésider un « dialogue économique américano-mexicain » sur le renforcement des relations commerciales entre les deux pays. Le Mexique est le deuxième partenaire commercial des États-Unis avec quelque 725 milliards de dollars d’échanges en 2021.

Au-delà des formules institutionnelles, les deux pays ont l’occasion de revenir sur leur bras de fer au sein de la zone de libre-échange États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC).

En juillet, les États-Unis, rejoints par le Canada, ont dénoncé la réforme de l’énergie impulsée par M. Lopez Obrador pour renforcer le secteur public mexicain, au détriment des investissements étrangers et des énergies renouvelables, selon Washington.

Lundi matin devant la presse, le président mexicain a salué « une attitude de respect » en référence à une lettre de M. Biden qu’il affirme avoir reçue récemment.

M. Lopez Obrador a rencontré M. Biden en août à Washington après avoir snobé en juin le Sommet des Amériques à Los Angeles au motif que Cuba, le Venezuela et le Nicaragua n’avaient pas été invités.