La communauté internationale a rendu un hommage quasi unanime à la reine Élisabeth II après sa mort jeudi, marquant la fin du plus long règne de la monarchie britannique.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Peuples autochtones

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE RoseAnne Archibald, cheffe de l’Assemblée des Premières Nations

« Elle a été un modèle influent pour des générations de femmes et restera dans les mémoires pour avoir normalisé et fait évoluer la perception d’un leadership féminin fort », a déclaré la cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations du Canada, RoseAnne Archibald. L’Association des femmes autochtones du Canada, quant à elle, a simplement offert ses condoléances à la famille royale ainsi qu’au peuple de Grande-Bretagne dans un bref communiqué.

États-Unis

PHOTO SUSAN WALSH, ASSOCIATED PRESS Le président des États-Unis, Joe Biden, signant un livre de condoléances à l’ambassade du Royaume-Uni, à Washington

Elle « a défini une époque », peut-on lire dans une déclaration commune du président américain, Joe Biden, et de sa femme Jill. « Les sept décennies de son règne historique ont témoigné d’une époque de progrès humains sans précédent », durant laquelle elle a rencontré 14 présidents des États-Unis. Les prédécesseurs des Biden, dont Donald et Melania Trump ou Barack et Michelle Obama, ont également rendu hommage à la reine. « Quelle grande et belle dame elle était – il n’y avait personne comme elle ! », a déclaré M. Trump sur son réseau social.

Russie et Ukraine

PHOTO GRIGORY DUKOR, ARCHIVES REUTERS La reine Élisabeth II et le président de la Russie, Vladimir Poutine, au palais de Buckingham en 2003

Même les pires ennemis ont pris le temps de vanter les mérites de la défunte. « Pendant de nombreuses décennies, Élisabeth II a joui à juste titre de l’amour et du respect de ses sujets, ainsi que d’une autorité sur la scène mondiale », a commenté le président russe, Vladimir Poutine. Faisant part de sa « profonde tristesse », le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déploré une « perte irréparable ».

Nouvelle-Zélande

PHOTO MARK MITCHELL, ASSOCIATED PRESS Jacinda Ardern, premier ministre de la Nouvelle-Zélande

Élisabeth II « en est venue à définir les notions de service, de charité et de cohérence », a déclaré la première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, dans une longue publication sur Facebook. « Son engagement envers son rôle et envers nous tous a été indiscutable et inébranlable. » La reine a fait preuve « de courage, de compassion et d’humour », a souligné Mme Ardern, disant qu’elle se souviendrait de son rire. « Elle était extraordinaire. »

Allemagne

PHOTO STEVE PARSONS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La reine Élisabeth II et la chancelière d’Allemagne Angela Merkel, en 2021

« Son engagement en faveur de la réconciliation germano-britannique après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale restera inoubliable », a déclaré le chancelier allemand, Olaf Scholz, sur Twitter. « Elle nous manquera, notamment son merveilleux humour. » Sa prédécesseure, Angela Merkel, a souligné son sens du devoir, son intégrité morale, son dévouement et sa dignité.

Inde

PHOTO VICTORIA JONES, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La reine Élisabeth II et le premier ministre de l’Inde, Narendra Modi, en 2018

« Sa Majesté la reine Élisabeth II restera dans les mémoires comme un pilier de notre époque », a déclaré le premier ministre indien, Narendra Modi, sur Twitter. « Elle a fourni un leadership inspirant à sa nation et à son peuple. Elle personnifiait la dignité et la décence dans la vie publique. » M. Modi a ajouté qu’il n’oublierait jamais ses rencontres avec la reine ni « sa chaleur et sa gentillesse ».

Australie

PHOTO MICK TSIKAS, REUTERS Anthony Albanese, premier ministre de l’Australie

Le premier ministre australien, Anthony Albanese, a souligné les nombreuses visites de la reine dans son pays devant des « foules en liesse ». « La relation entre l’Australie et la Grande-Bretagne a mûri et évolué tout au long du règne de Sa Majesté », a noté M. Albanese, également sur Twitter. « La reine a accueilli chaque changement avec compréhension, bonne grâce et une foi inébranlable dans le bon jugement du peuple australien. »

Nigeria

PHOTO JOHANNA GERON, ARCHIVES REUTERS Muhammadu Buhari, président du Nigeria

« Ma famille et moi, ainsi que les plus de 200 millions de Nigérians, avons appris avec une immense tristesse le décès de la reine Élisabeth II », a déclaré le président du pays le plus populeux d’Afrique, Muhammadu Buhari, sur Twitter. « Elle était la seule souveraine britannique connue de 90 % de notre population », a-t-il souligné, ajoutant qu’elle était « une personnalité mondiale imposante et un leader exceptionnel ».

France et Union européenne

PHOTO LUDOVIC MARIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Drapeaux de l’Union européenne, de la France et du Royaume-Uni en berne sur le parvis de l’Élysée, à Paris

Le président français, Emmanuel Macron, a dit garder « le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle ». La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué en Élisabeth II « un modèle de continuité » dont le calme et le dévouement « ont donné de la force à beaucoup ».

ONU, OTAN et le pape

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La reine Élisabeth II, le pape François et le prince Philip (au second plan), au Vatican en 2014

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lui aussi souligné « la grâce, la dignité et le dévouement » d’Élisabeth II. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’est dit « profondément attristé » par la mort de la souveraine. « Profondément attristé » également, le pape François a fait savoir qu’il priait pour Élisabeth II et pour Charles III, son successeur sur le trône.

Qatar, Pakistan et Israël

PHOTO RONEN ZVULUN, REUTERS Drapeau du Royaume-Uni projeté sur les remparts de Jérusalem

« Tout au long de sa riche carrière, elle a été une source d’inspiration et de noblesse », a renchéri l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani. Sa mort laisse un immense vide dont le souvenir « restera gravé en lettres d’or dans les annales de l’histoire mondiale », selon le président du Pakistan, Arif Alvi. Le premier ministre israélien, Yaïr Lapid, a jugé que cette « figure exceptionnelle » « symbolisait la dévotion et l’amour pour sa patrie ».

Monde des affaires

PHOTO KIM HONG-JI, ARCHIVES REUTERS Bill Gates, fondateur de Microsoft

Des personnalités du monde des affaires et de la philanthropie ont également rendu hommage à la reine. « Je ne connais personne qui ait mieux personnifié le sens du devoir », a par exemple déclaré l’ancien PDG d’Amazon Jeff Bezos sur Twitter. « Je suis honoré d’avoir rencontré Sa Majesté la reine Élisabeth et je suis très triste d’apprendre son décès », a dit Bill Gates, fondateur de Microsoft et d’une fondation à son nom.

Avec l’Agence France-Presse