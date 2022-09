AGENCE FRANCE-PRESSE

« Il y a eu un martyr âgé de 29 ans et 16 personnes blessées par balle ou par des éclats d’obus à la suite de l’agression israélienne sur Jénine », a indiqué le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué. Selon des sources sécuritaires et médicales, l’homme tué se nomme Mohammad Sabaaneh et a été atteint par balle à la tête.