Argentine

Douze ans de prison et inéligibilité requis contre la vice-présidente

(Buenos Aires) Douze ans de prison, ainsi qu’une inéligibilité à vie, ont été requis lundi à Buenos Aires dans un procès pour corruption contre la vice-présidente et argentine Cristina Kirchner, figure de la gauche péroniste, ouvrant une hypothèque sur son avenir politique, à un peu plus d’un an d’élections générales.