Agression contre Salman Rushdie

Le suspect plaide non coupable de tentative de meurtre

(Mayville) Le suspect de l’attaque contre Salman Rushdie a plaidé jeudi non coupable de tentative de meurtre et d’agression devant un tribunal de l’État de New York, lors d’une première comparution après son inculpation par un grand jury, dans une affaire au retentissement international.