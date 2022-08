PHOTO FRANCISCO SECO, ASSOCIATED PRESS

Des migrants nagent à côté de leur bateau chaviré lors d’une opération de sauvetage menée par l’ONG espagnole Open Arms, en Méditerranée. Quarante migrants originaires d’Érythrée et du Soudan, dont deux enfants et une femme, ont été secourus par les membres de l’équipage de l’ONG et les garde-côtes italiens.