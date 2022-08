PHOTO YAMIL LAGE, AGENCE FRANCE-PRESSE

À la base de superpétroliers de Matanzas, à Cuba, le bateau mexicain Bourbon Artabaze et des hélicoptères continuent d’arroser des réservoirs de carburant qui ont été enflammés par la foudre vendredi. Un pompier est mort et 14 autres sont portés disparus. Plus de 100 personnes ont été blessées, 22 sont encore hospitalisées.