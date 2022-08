PHOTO ASSOCIATED PRESS

Le 23 juillet dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rehaussé le niveau d’alerte de la variole simienne devant la montée des cas en déclarant une « urgence de santé publique de portée internationale ». En date du 2 août, plus de 25 000 cas de variole simienne étaient répertoriés sur la planète, dont 823 au Canada. Voici ce que vous devez savoir.

Aucun traitement

Il n’existe pas de traitement contre la variole simienne, mais l’infection virale se guérit d’elle-même. Les symptômes disparaissent généralement spontanément dans les 14 à 21 jours. Le vaccin contre la variole, administré aux Canadiens jusqu’en 1971, a un taux d’efficacité supérieur à 85 % contre le virus de la variole simienne, selon les données du gouvernement du Canada. L’OMS recommande de vacciner les personnes les plus à risque, ainsi que le personnel de la santé, plus à risque d’être confronté à la maladie.

Les symptômes

Les symptômes les plus fréquents de cette infection sont la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les maux de dos, les ganglions lymphatiques enflés, des frissons et de la fatigue. Des éruptions cutanées peuvent également survenir, souvent sur le visage, et se répandre à d’autres parties du corps, dont les parties génitales.

Circulation et transmission

Circulant d’ordinaire en Afrique centrale et de l’Ouest, le virus est, en dehors de l’Europe, désormais présent dans plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, qui recensaient, en date du 2 août 2022, 6325 cas*. La variole simienne n’est pas en l’état actuel des connaissances considérée comme une maladie sexuellement transmissible et tout le monde peut la contracter. Le contact peau à peau direct, mais aussi les draps ou vêtements infectés sont des vecteurs de transmission de la maladie.Décès

Décès

Les premiers décès hors Afrique de personnes contaminées par la variole simienne ont été annoncés le 29 juillet, à quelques heures d’intervalle, par l’Espagne et le Brésil, sans que l’on sache si le virus est bien à l’origine de ces deux morts. Le 1er août, l'Inde a annoncé la mort d'un homme contaminé par la variole simienne, ce qui pourrait devenir le premier cas mortel sur le continent asiatique.

*Selon le site web des Centers for Disease Control and Prevention.