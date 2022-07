L’OMS déclenche son plus haut niveau d’alerte pour la variole simienne

(Genève) L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a rehaussé le niveau d’alerte concernant la variole simienne devant la montée des cas en déclarant une « urgence de santé publique de portée internationale » samedi. Au Québec, le ministère de la Santé estime que la situation est « relativement contenue ».

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

C’est le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a tranché après une réunion d’un comité qui n’a pas été en mesure d’atteindre un consensus.

« Nous avons une épidémie qui s’est propagée rapidement dans le monde, par de nouveaux modes de transmission, dont nous comprenons trop peu, et qui répond aux critères du Règlement sanitaire international », a déclaré le Dr Tedros en conférence de presse. « Pour toutes ces raisons, j’ai décidé que l’épidémie mondiale de variole simienne représente une urgence de santé publique de portée internationale », soit le plus haut niveau d’alerte possible.

PHOTO JOHANNA GERON, ASSOCIATED PRESS Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Il a souligné que plus de 16 000 cas ont été diagnostiqués dans 75 pays jusqu’à présent, causant la mort de cinq personnes. Malgré cela, « il s’agit pour le moment d’une épidémie qui se concentre chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en particulier ceux qui ont plusieurs partenaires sexuels », a poursuivi le Dr Tedros. « Cela signifie qu’il s’agit d’une épidémie qui peut être stoppée avec les bonnes stratégies dans les bons groupes », a-t-il avancé, ajoutant que « la stigmatisation et la discrimination peuvent être aussi dangereuses que n’importe quel virus ».

Des recommandations ont été émises par l’OMS pour différents groupes d’États en fonction de la situation sanitaire à laquelle ils font face. Celles-ci concernent par exemple la production de vaccins et des mesures à prendre pour limiter la propagation de la maladie.

Au Québec, le ministère de la Santé (MSSS) estime que « la situation de la variole simienne dans la province est relativement contenue ». Jusqu’à présent, 331 cas ont été dépistés et 12 361 personnes ont été vaccinées, a précisé Sylvain Gobeil, directeur adjoint du cabinet du ministre Christian Dubé.

Le Dr Donald Vinh, infectiologue et microbiologiste médical au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), est d’accord avec l’évaluation du MSSS. Selon lui, le Québec est « en avance » sur le reste du monde et arrive à freiner la propagation de la maladie en travaillant avec les experts et les communautés touchées.

Il se dit également d’accord avec la décision de l’OMS de rehausser le niveau d’alerte. Il s’agit selon le Dr Vinh d’une décision « tragiquement importante », en particulier parce qu’elle enclenche une réponse internationale coordonnée. Elle est cependant plutôt tardive, a ajouté l’infectiologue, craignant que l’OMS répète en cela les erreurs d’épidémies précédentes, telles que la COVID-19.

La liste des centres de vaccination du Québec est disponible sur le site internet du gouvernement et sur le portail Clic Santé. Le vaccin est offert à toute personne ayant eu un contact peau à peau avec une personne infectée dans les 14 derniers jours et les hommes ayant eu, au cours des deux dernières semaines, des contacts sexuels avec deux partenaires masculins ou plus.

La variole simienne peut se transmettre par une relation sexuelle, mais aussi lors de contacts physiques étroits avec une personne infectée, ses vêtements ou ses draps.

Si, dans la plupart des cas, la maladie se guérit d’elle-même en deux à quatre semaines, des complications mortelles peuvent survenir pour environ 1 % des cas, touchant en particulier les personnes immunosupprimées.

Fièvre, sueurs nocturnes, maux de tête, ganglions enflés et douleurs musculaires sont les principaux signes annonciateurs de la maladie. Les personnes présentant ces symptômes sont invitées à consulter rapidement un professionnel de la santé pour une évaluation, à porter un masque et à couvrir les lésions.