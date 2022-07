Guerre en Ukraine, jour 149

Poursuite des bombardements, accord sur l’exportation des céréales

(Istanbul) La Russie et l’Ukraine ont signé vendredi à Istanbul avec l’ONU et la Turquie un accord pour débloquer les exportations de céréales face aux risques de famines dans le monde, tandis que les bombardements se poursuivaient dans l’est et le sud de l’Ukraine.