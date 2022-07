Variole simienne

New York alerte les autorités fédérales de « l’urgence d’étendre la vaccination »

(New York) La ville de New York, confrontée à une hausse des cas de variole du singe et à une forte demande de vaccins, a annoncé mercredi avoir alerté les autorités fédérales sur « l’urgence » d’étendre la vaccination contre cette maladie qui touche en majorité les personnes homosexuelles.