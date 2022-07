Arrêt Roe c. Wade sur l’avortement

La fécondation in vitro en péril ?

Anna Nibley Baker, mère de quatre enfants à Salt Lake City, est raisonnablement certaine que son mari et elle n’auront pas d’autres enfants. Pourtant, pendant huit ans – depuis la naissance de son dernier enfant, conçu par fécondation in vitro (FIV) –, elle pensait avec tendresse aux trois embryons restants du couple, congelés et conservés dans une clinique universitaire.