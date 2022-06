Avortement

Des États démocrates veulent devenir des « sanctuaires »

(New York) De New York à la Californie, dirigeants, médecins ou citoyennes promettent de se « battre » pour que leurs États démocrates soient des « sanctuaires » garantissant à des centaines de milliers de femmes chaque année le droit à un avortement légal et sûr.