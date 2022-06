COVID-19

Les vaccins pour bébés de Pfizer et Moderna sous la loupe des experts américains

(Washington) Sauf surprise, les parents de nourrissons et tout jeune enfant devraient pouvoir les vacciner contre la COVID-19 dès la semaine prochaine aux États-Unis : des experts américains se penchent mercredi sur les vaccins de Pfizer et Moderna pour les plus petits, première étape cruciale en vue de leur autorisation.