PHOTO JONATHAN NACKSTRAND, AGENCE FRANCE-PRESSE

Une soldate du régiment Gotland P18 couvre son visage de peinture durant un exercice de terrain près de Visby, dans l'île suédoise de Gotland, mardi. La Finlande et la Suède ont soumis mercredi des demandes formelles d'adhésion à l'OTAN, ce qui pourrait réécrire la carte de la sécurité européenne dans le contexte du conflit russo-ukrainien. C'est un revirement de situation pour Stockholm et Helsinki, non alignés depuis des décennies.