Tuerie à Buffalo

Dix personnes sont mortes, une enquête est ouverte pour « crime haineux »

(New York) Un jeune homme blanc armé a ouvert le feu samedi dans un supermarché de Buffalo, dans le nord de l’État de New York, faisant au moins dix morts, dont une majorité d’Afro-Américains, et diffusé son crime sur les réseaux sociaux, le FBI annonçant enquêter sur un crime raciste.