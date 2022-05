Crise des opioïdes

Un nombre record de 107 000 surdoses mortelles en 2021

(New York) Plus de 107 000 Américains sont morts l’an dernier à la suite d’une surdose, ce qui représente un nouveau record et une preuve supplémentaire de la présence d’une crise des opioïdes au pays, ont affirmé mercredi les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies infectieuses (CDC).