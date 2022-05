Évasion en Alabama

La voiture des deux fugitifs retrouvée, l’enquête piétine

(Washington) La police américaine a confié vendredi être « de retour à la case départ » dans sa traque d’un détenu « extrêmement dangereux » évadé une semaine plus tôt et de sa complice présumée, et a annoncé la découverte du véhicule avec lequel les deux fugitifs avaient pris la fuite.