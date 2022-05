Trafic international de drogue

Extradé aux É.-U., le trafiquant « Otoniel » plaide non coupable

(New York) Le plus grand narcotrafiquant de Colombie, « Otoniel », chef du cartel Clan du Golfe, a plaidé non coupable jeudi devant un tribunal fédéral de Brooklyn des accusations de trafic international de cocaïne qui pèsent contre lui après son extradition aux États-Unis.