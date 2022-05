PHOTO CHRIS SEWARD, ASSOCIATED PRESS

(Atlanta) Ted Budd a sauté quatre débats des primaires républicaines dans la course pour un siège au Sénat américain en Caroline du Nord. Les candidats républicains au poste de gouverneur de l’Ohio, du Nevada et du Nebraska ont également refusé de s’opposer à leurs adversaires depuis le podium des débats.

Sudhin Thanawala Associated Press

Et mardi, Herschel Walker devrait manquer un deuxième débat contre ses rivaux républicains pour un siège crucial au Sénat américain après avoir sauté le premier.

Alors que la phase la plus compétitive de la saison des primaires de mi-mandat se déroule cette semaine, de nombreux candidats aux principales fonctions – souvent républicains – abandonnent la tradition de débattre avec leurs rivaux avant le jour du scrutin.

Pour certains candidats sujets aux gaffes comme M. Walker, éviter l’étape du débat réduit les risques de vivre un moment embarrassant. Pour d’autres, c’est l’occasion de snober un écosystème médiatique qu’ils trouvent élitiste et de se couler dans le moule de l’ancien président Donald Trump, qui a fait grand bruit en manquant certains débats lors de la campagne de 2016.

Le Comité national républicain se dirige déjà vers un retrait des débats présidentiels de 2024, bien que la décision finale reviendra probablement à celui qui se présentera comme candidat du parti.

Mais certains des républicains qui sont toujours engagés dans le processus disent que sauter des débats pourrait finalement rendre les éventuels candidats vulnérables lors d’une élection générale, non préparés à répondre à des questions difficiles ou à s’engager avec des rivaux d’une manière qui pourrait plaire aux électeurs au-delà de la base du parti.

« Si vous ne pouvez pas monter sur scène et débattre avec vos collègues républicains, comment diable allez-vous débattre avec Raphael Warnock lors des élections générales ? », a demandé Latham Saddler, l’un des cinq républicains qui défient M. Walker, faisant référence au sénateur démocrate actuel.

« Habituellement, si vous vous cachez, vous vous cachez pour une raison », a déclaré M. Saddler dans une entrevue.

M. Walker détient une avance considérable sur ses rivaux avant la primaire du 24 mai. Sa campagne n’a pas accordé d’entrevue à l’Associated Press malgré des demandes répétées, y compris pour cet article. Mais après avoir été critiqué par ses rivaux lors du premier débat républicain de Géorgie en avril, notamment à propos de son absence, M. Walker a déclaré à la station de radio Access WDUN que ses adversaires étaient jaloux.

« Parce qu’en ce moment, Herschel va gagner ce siège », a-t-il déclaré lors d’une entrevue à l’émission « Newsroom », le 20 avril. « Ils ne peuvent pas gagner, alors ils se tournent vers la vieille politique, et les gens en ont assez. »

Bien que plusieurs de ceux qui ont sauté des débats soient républicains, certains démocrates ont suivi une stratégie similaire. En Pennsylvanie, qui organise des élections primaires le 17 mai, le candidat démocrate au Sénat John Fetterman a sauté un débat le mois dernier, affirmant qu’il avait choisi de participer à trois autres débats, car ils auront une portée plus large à la télévision.

Un porte-parole de Ted Budd, Jonathan Felts, a déclaré qu’au lieu d’assister aux débats, le candidat se concentrait sur la fin de sa tournée des comtés de Caroline du Nord afin de pouvoir parler directement aux électeurs.

Dans le cas de M. Walker, sa réticence va au-delà du débat. Il ne fait pas largement connaître ses arrêts de campagne et limite ses apparitions principalement aux médias conservateurs et à un public qui lui est sympathique. La porte-parole de la campagne, Mallory Blount, a déclaré par courriel, la semaine dernière, que M. Walker avait participé à plus de 105 entretiens.

« La suggestion selon laquelle M. Herschel n’est pas accessible est un mensonge », a-t-elle déclaré. « Il fait des entrevues et répond aux questions de milliers de Géorgiens alors qu’il voyage à travers l’État chaque semaine. »

Mais lorsque M. Walker parle, des moments gênants peuvent s’ensuivre.

Il a qualifié à tort le regretté membre du Congrès John Lewis de sénateur et a déclaré que le projet de loi électoral éponyme du militant pour le droit de vote – le John R. Lewis Voting Rights Advancement Act – « ne correspond pas à ce que défendait John Lewis ».

M. Walker a récemment mis en doute l’évolution lors d’un rassemblement religieux en se demandant pourquoi les singes existaient encore si les humains en étaient issus. Et il a déclaré à un journaliste en janvier que lui demander s’il aurait voté pour un projet de loi bipartisan sur les infrastructures était « injuste », car il n’avait pas eu le « privilège » de recevoir tous les faits sur la mesure. Le projet de loi a été adopté en novembre.

M. Walker, ancienne vedette de football universitaire à l’Université de Géorgie, n’est pas diplômé de l’établissement, mais a déclaré qu’il l’était – un mensonge répété initialement par sa campagne sur un site web faisant la promotion de sa candidature au Sénat. Il a fait à plusieurs reprises de fausses allégations de fraude électorale sur son compte Twitter après la défaite de M. Trump face au démocrate Joe Biden lors de l’élection présidentielle. Dans une publication, il a suggéré que les habitants de plusieurs États devraient avoir la possibilité de voter à nouveau.

Son statut de légende du sport géorgien, ainsi que l’approbation de M. Trump, a fait de lui le favori républicain dès son entrée dans la course en août.

Limiter les questions et l’accès peut aider à éviter les discussions sur son passé tumultueux. Des agents répondant à un appel selon lequel M. Walker était armé et effrayait son ex-femme dans une maison de la banlieue de Dallas, en 2001, ont noté plus tard que M. Walker « avait parlé d’avoir une fusillade avec la police », selon un rapport de police révélé par l’AP en février. Dans une ordonnance de protection demandée par son ex-femme de l’époque en 2005, M. Walker a été accusé d’avoir menacé sa vie à plusieurs reprises.

M. Walker s’est ouvert sur sa longue lutte contre la maladie mentale et a reconnu ses pulsions violentes. Sa campagne a rejeté les informations au sujet d’une fusillade et a accusé les médias de les avoir mises en évidence.

S’il est peu probable que son absence aux débats républicains nuise à M. Walker lors de la primaire, une stratégie semblable aux élections générales – alors qu’il affronterait M. Warnock, un orateur accompli qui est pasteur de l’une des églises les plus importantes de Géorgie – pourrait être une autre histoire, a noté Andra Gillespie, professeure de sciences politiques à l’Université Emory.

M. Walker devrait peut-être persuader certains électeurs pour gagner ce qui serait probablement une course serrée, ce qui l’obligerait à « jouer le jeu » et à répondre aux questions, a-t-elle déclaré.

Interrogé sur WDUN pour savoir s’il débattrait avec M. Warnock, M. Walker a déclaré qu’il était déterminé à faire tout ce qu’il fallait pour gagner.

« Alors le révérend Warnock ferait mieux de se préparer parce que je me prépare », a-t-il dit.

Le journaliste de l’Associated Press Russ Bynum à Savannah, en Géorgie, a contribué à cet article.