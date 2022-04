Guerre en Ukraine

Plus de 230 prisonniers ukrainiens libérés depuis le début du conflit

Un peu plus de 230 prisonniers ukrainiens, militaires et civils, auraient été libérés et ont pu rentrer à la maison au terme de plusieurs échanges avec les autorités russes depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février dernier.