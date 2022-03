Kim Jong-un a personnellement ordonné et supervisé jeudi le tir du plus puissant ICBM du pays.

(Nations unies) Les États-Unis ont réclamé vendredi devant le Conseil de sécurité de l’ONU des sanctions internationales plus dures contre la Corée du Nord, accusée de « provocations de plus en plus dangereuses », au lendemain du tir d’un puissant missile balistique intercontinental.

Agence France-Presse

« Les États-Unis appellent tous les États membres à pleinement mettre en œuvre les actuelles résolutions du Conseil de sécurité », a martelé l’ambassadrice américaine à l’ONU Linda Thomas-Greenfield lors d’une réunion du Conseil consacrée à la Corée du Nord.

Cette réunion avait été convoquée à la demande des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Albanie, de l’Irlande et de la Norvège.

En présence de ses homologues chinois et russe, l’ambassadrice américaine a annoncé « qu’en raison des provocations de plus en plus dangereuses de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, NDLR), les États-Unis (allaient) présenter au Conseil de sécurité une résolution […] afin d’actualiser et de renforcer le régime de sanctions de la résolution 2397 du Conseil ».

Ce texte avait été adopté à l’unanimité des membres du Conseil le 22 décembre 2017, un mois après le tir par Pyongyang d’un missile balistique intercontinental (ICBM), le Hwasong-15, susceptible de transporter « une ogive lourde extra-large » capable de frapper tout le territoire continental américain.

Fin 2017, a rappelé Mme Thomas-Greenfield, « le Conseil (de sécurité) avait décidé que nous agirions en cas de lancement par la RPDC d’un ICBM ».

« C’est précisément ce qu’il s’est passé, il est donc temps d’agir », a-t-elle insisté.

Après le dernier tir d’ICBM en novembre 2017, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait officialisé en avril 2018 son moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques à longue portée en affirmant que ses objectifs étaient atteints. À l’époque, il avait proclamé que son pays était devenu un État nucléaire à part entière.

Mais jeudi, Kim Jong-un a personnellement ordonné et supervisé le tir du plus puissant ICBM du pays, s’assurant que Pyongyang est prêt pour une « confrontation de longue haleine » avec les États-Unis, a rapporté vendredi l’agence de presse d’État.

Ce tir a été condamné par le G7 vendredi, qui a dénoncé une « violation flagrante » des obligations de la Corée du Nord vis-à-vis des Nations unies.