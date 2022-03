Conseil de sécurité

Les É.-U. veulent, en vain, des sanctions plus dures contre la Corée du Nord

(Nations unies) Devant un Conseil de sécurité de l’ONU divisé, les États-Unis ont réclamé vendredi, en vain, des sanctions plus dures contre la Corée du Nord accusée de « provocations de plus en plus dangereuses », au lendemain du tir d’un missile balistique intercontinental.