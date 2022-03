(Varsovie) La Pologne expulse « 45 espions russes se faisant passer pour des diplomates », a annoncé mercredi le ministre polonais de l’Intérieur Mariusz Kaminski.

Agence France-Presse

« Nous démantelons le réseau des services spéciaux russes dans notre pays », a-t-il précisé sur Twitter.

Cette mesure intervient dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine, a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lukasz Jasina.

« La Russie mène une guerre barbare contre l’Ukraine depuis plus de trois semaines », a-t-il dit.

« Et nous, et les autres pays occidentaux, nous sommes traités par la Russie comme son adversaire clé. Tolérer ultérieurement ce genre d’activité illégale des services russes menacerait particulièrement la sécurité de la Pologne et celle de nos alliés de l’OTAN et de l’Union européenne, avec qui nous coordonnons toutes nos activités de ce genre », a ajouté le porte-parole.

L’ambassadeur de Russie en Pologne, Sergueï Andreev, interrogé par des journalistes à sa sortie du siège du ministère polonais des Affaires étrangères, a confirmé les expulsions, en précisant que les personnes concernées devraient quitter la Pologne dans un délai maximal de cinq jours.

M. Jasina a précisé qu’un diplomate expulsé devra quitter la Pologne en 48 heures, « ses activités présentant un danger nettement plus important pour notre pays ».

L’ambassadeur russe a affirmé que les accusations d’espionnage, présentées en langage diplomatique comme « activités non compatibles avec le statut diplomatique » des personnes visées, étaient « sans fondement », mentionnant également « la situation générale, la situation en Ukraine » parmi les raisons des expulsions invoquées par la partie polonaise.

Il a annoncé que la Russie se réservait le droit de prendre des mesures de rétorsion.

Les relations diplomatiques entre Varsovie et Moscou ne sont pas rompues, a ajouté le diplomate : « les ambassades restent, les ambassadeurs restent ».

Le porte-parole de la diplomatie polonaise a indiqué que les expulsions réduisaient le personnel diplomatique russe à Varsovie « d’à peu près une moitié ».

Par ailleurs, le porte-parole des services de contre-espionnage polonais ABW a annoncé mercredi l’inculpation pour espionnage pour le compte de la Russie d’un Polonais travaillant dans les archives de la mairie de Varsovie.

Les expulsions annoncées par la Pologne suivent de près des mesures similaires prises vendredi dernier par les trois pays baltes et la Bulgarie.

La Lituanie, la Lettonie et l’Estonie ont déclaré au total 10 diplomates russes personæ non gratæ, « en solidarité avec l’Ukraine », tandis que la Bulgarie a expulsé le même nombre de membres de l’ambassade russe.